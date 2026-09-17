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Новости Атака РФ на гражданские суда
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Рашисты атаковали судно под флагом Танзании: погиб капитан

РФ нанесла удар по судну в Чёрном море: погиб капитан, 3 человека ранены

17 сентября в Черном море во время следования в один из украинских портов судно под флагом Танзании подверглось атаке со стороны российского БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.

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"В результате удара погиб капитан судна, ещё трое членов экипажа получили ранения. Информация о состоянии судна уточняется", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Россия систематически атакует украинские порты, портовую инфраструктуру и гражданские торговые суда, создавая угрозу для людей и международного судоходства в Черном море.

"Ожидаем надлежащей реакции международного сообщества и дальнейших скоординированных действий по усилению защиты гражданского судоходства и безопасности международных логистических маршрутов", — добавили в министерстве.

Что этому предшествовало?

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия своим ракетным террором фактически остановила морской трафик и навигацию в Черном море.

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