Рашисти атакували судно під прапором Танзанії: загинув капітан
17 вересня у Чорному морі під час прямування до одного з українських портів судно під прапором Танзанії було атаковане російським БпЛА.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.
"Унаслідок удару загинув капітан судна, ще троє членів екіпажу дістали поранення. Інформація щодо стану судна уточнюється", - йдеться в повідомленні.
У відомстві наголосили, що Росія системно атакує українські порти, портову інфраструктуру та цивільні торговельні судна, створюючи загрозу для людей і міжнародного судноплавства у Чорному морі.
"Очікуємо належної реакції міжнародної спільноти та подальших скоординованих дій для посилення захисту цивільного судноплавства і безпеки міжнародних логістичних маршрутів", - додали у Міністерстві.
Що передувало?
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія своїм ракетним терором фактично зупинила морські трафік і навігацію в Чорному морі.
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