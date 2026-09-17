Рашисти атакували судно під прапором Танзанії: загинув капітан

17 вересня у Чорному морі під час прямування до одного з українських портів судно під прапором Танзанії було атаковане російським БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

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"Унаслідок удару загинув капітан судна, ще троє членів екіпажу дістали поранення. Інформація щодо стану судна уточнюється", - йдеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що Росія системно атакує українські порти, портову інфраструктуру та цивільні торговельні судна, створюючи загрозу для людей і міжнародного судноплавства у Чорному морі.

"Очікуємо належної реакції міжнародної спільноти та подальших скоординованих дій для посилення захисту цивільного судноплавства і безпеки міжнародних логістичних маршрутів", - додали у Міністерстві.

Що передувало?

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія своїм ракетним терором фактично зупинила морські трафік і навігацію в Чорному морі.

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