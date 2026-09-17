Склад поврежден в Полтавской области в результате атаки БПЛА. ФОТО
Российские оккупанты атаковали Полтавскую область с помощью беспилотников. Последствия фиксируются в двух районах.
Об этом сообщил глава ОГА Виталий Дякивнич, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Зафиксировано попадание вражеского БПЛА в складское помещение одного из предприятий в Полтавском районе. Повреждены здание склада и техника предприятия. Предварительно, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
Также на двух объектах в Кременчугском районе обнаружены обломки вражеских воздушных целей.
Информации о разрушениях или пострадавших в экстренные службы не поступало.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль