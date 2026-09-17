Склад поврежден в Полтавской области в результате атаки БПЛА. ФОТО

Российские оккупанты атаковали Полтавскую область с помощью беспилотников. Последствия фиксируются в двух районах.

Об этом сообщил глава ОГА Виталий Дякивнич, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Зафиксировано попадание вражеского БПЛА в складское помещение одного из предприятий в Полтавском районе. Повреждены здание склада и техника предприятия. Предварительно, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Также на двух объектах в Кременчугском районе обнаружены обломки вражеских воздушных целей.

Информации о разрушениях или пострадавших в экстренные службы не поступало.

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