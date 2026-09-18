Россияне атаковали Киевскую область дронами: пострадали пять человек, среди них трое детей
В результате утренней атаки вражеских беспилотников в Фастовском районе Киевской области пострадали пять человек, в том числе трое детей. Всем им была оказана необходимая медицинская помощь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОГА Тимур Ткаченко.
"У детей зафиксированы акубаротравма и острые реакции на стресс. Все трое госпитализированы в больницу", — говорится в сообщении.
Среди взрослых у женщины наблюдается острая стрессовая реакция.
Мужчина получил термические ожоги, осколочное ранение и резаную рану стопы. Его также госпитализировали.
В результате атаки разрушен частный дом
В результате атаки один частный дом полностью разрушен, еще один подвергся повреждениям. Также поврежден автомобиль.
На месте продолжают работать спасатели и другие экстренные службы. Они фиксируют последствия российской атаки.
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