Россияне атаковали Киевскую область дронами: пострадали пять человек, среди них трое детей

В результате утренней атаки вражеских беспилотников в Фастовском районе Киевской области пострадали пять человек, в том числе трое детей. Всем им была оказана необходимая медицинская помощь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОГА Тимур Ткаченко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"У детей зафиксированы акубаротравма и острые реакции на стресс. Все трое госпитализированы в больницу", — говорится в сообщении.

Среди взрослых у женщины наблюдается острая стрессовая реакция.

Мужчина получил термические ожоги, осколочное ранение и резаную рану стопы. Его также госпитализировали.

В результате атаки разрушен частный дом

В результате атаки один частный дом полностью разрушен, еще один подвергся повреждениям. Также поврежден автомобиль.

На месте продолжают работать спасатели и другие экстренные службы. Они фиксируют последствия российской атаки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ребенок пострадал во время вечерней дроновой атаки РФ на Киевскую область