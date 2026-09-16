Елизарова следует вернуть в Силы обороны, чтобы минимизировать последствия того, что нас ждет в ближайшие месяцы, - Бутусов

Отставка заместителя командующего Воздушными силами Павла Елизарова, который руководил именно дронной составляющей, стала тревожным сигналом.

Об этом в эфире заявил командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Юрий Бутусов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Елизаров ушел в отставку в знак протеста против отставки министра Федорова. И я считаю, что такие люди, как Павел Елизаров, создатель первого крупнейшего подразделения БПЛА, "Lasar’s Group", который фактически совершил революцию в войне и внес просто неоценимый вклад исторического масштаба в войну 2023–2024 годов, особенно просто невероятный", — рассказал он.

По словам Бутусова, это большая беда для нашего государства.

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"Руководителя такого уровня с таким инновационным, перспективным мышлением, способного строить очень сложные системы, действовать на опережение, к сожалению, не удержали в командовании. И сейчас мы имеем результаты, на которые не успеваем реагировать.

Я уверен, что руководство государства, чтобы минимизировать последствия того, что нас ждет в ближайшие месяцы, и не только следующей зимой, но и весной, и летом, должно вернуть в ряды Сил обороны на противовоздушную оборону в сфере дронов Павла Елизарова. Просто другого человека на эту должность такого масштаба у нас нет", — подытожил он.

Полный эфир Юрия Бутусова доступен по ссылке.

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Отставка Елизарова

Заместитель командующего Воздушными силами Павел Елизаров подал в отставку 16 июля 2026 года.

"К сожалению, на пятый год войны я написал рапорт об увольнении из ВСУ. Я считаю, что отстранение М. Федорова — это большое зло для обороноспособности страны", — отметил он тогда.

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