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Новости Индустрия дронов
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Ситуация с поставками дронов - ужасная, - Бутусов. ВИДЕО

Индустрия дронов

Командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Национальной гвардии "Хартія" Юрий Бутусов заявил о критическом дефиците дронов на фронте.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

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"Ситуация с поставками дронов просто ужасная. Вообще создается впечатление, что никого в государстве, кроме самих войск, ведущих боевые действия, это не интересует. Никаких изменений в подходах нет. К сожалению, у нас, как и при предыдущих министрах, сохраняется дефицит", - подчеркнул Бутусов.

По словам командира, войска получают мизерное количество дронов.

"Которые абсолютно не обеспечивают в полном объеме, или даже в ограниченном, выполнение боевых задач. Почему так? Я пока могу просто это констатировать", - отметил Бутусов.

Также командир подчеркнул, что на фронте не хватает ни людей, ни дронов.

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Автор: 

поставки (248) Бутусов Юрий (4524) дроны (8112)
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Топ комментарии
+4
Топ корупція віддає всі гроші на фірму Зеленського Fire Point!
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07.09.2026 15:52 Ответить
+3
У мене враження, що міністра призначили не для того, щоб він щось вирішував.
Просто щоб був і міг підписати папери, коли надійдуть гроші з Європи, ті самі 90 лярдів.
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07.09.2026 15:40 Ответить
+3
Нічого дивного... Кацапи ниють, бо не можуть наступать, "па-серьезнаму", і виправдовуються саме цим скиглінням. А Бутусов просто "підганяє" тиловиків... Бо зброї, ***********, і спорядження, у війні, "занадто багато" ніколи не буває...
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07.09.2026 15:44 Ответить

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