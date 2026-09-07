Ситуация с поставками дронов - ужасная, - Бутусов. ВИДЕО
Индустрия дронов
Командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Национальной гвардии "Хартія" Юрий Бутусов заявил о критическом дефиците дронов на фронте.
Об этом он заявил в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.
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"Ситуация с поставками дронов просто ужасная. Вообще создается впечатление, что никого в государстве, кроме самих войск, ведущих боевые действия, это не интересует. Никаких изменений в подходах нет. К сожалению, у нас, как и при предыдущих министрах, сохраняется дефицит", - подчеркнул Бутусов.
По словам командира, войска получают мизерное количество дронов.
"Которые абсолютно не обеспечивают в полном объеме, или даже в ограниченном, выполнение боевых задач. Почему так? Я пока могу просто это констатировать", - отметил Бутусов.
Также командир подчеркнул, что на фронте не хватает ни людей, ни дронов.
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