Ситуація з постачанням дронів - жахлива, - Бутусов. ВIДЕО

Індустрія дронів

Командир роти БПЛА 23-го штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов заявив про критичний дефіцит дронів на фронті.

Про це він заявив в інтерв'ю Українській правді, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ситуація по постачанню дронів просто жахлива. Взагалі таке враження, що нікого в державі, крім самих військ, які ведуть бойові дії, це не цікавіить. Немає ніяких змін в підходах. На жаль, у нас як був дефіцит при минулих міністрах, він залишаться зараз і при цьому", - наголосив Бутусов.

За словами командира, війська отримують мізерну кількість дронів.

"Які асболютно не забезпечують в повному обсязі, або навіть в обмеженому, виконання бойових завдань. Чому так? Я наразі можу просто це констатувати", - зазначив Бутусов.

Також командир наголосив, що на фронті не вистачає ні людей, ні дронів.

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