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Новини Індустрія дронів
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Ситуація з постачанням дронів - жахлива, - Бутусов. ВIДЕО

Індустрія дронів

Командир роти БПЛА 23-го штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов заявив про критичний дефіцит дронів на фронті.

Про це він заявив в інтерв'ю Українській правді, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ситуація по постачанню дронів просто жахлива. Взагалі таке враження, що нікого в державі, крім самих військ, які ведуть бойові дії, це не цікавіить. Немає ніяких змін в підходах. На жаль, у нас як був дефіцит при минулих міністрах, він залишаться зараз і при цьому", - наголосив Бутусов.

За словами командира, війська отримують мізерну кількість дронів.

"Які асболютно не забезпечують в повному обсязі, або навіть в обмеженому, виконання бойових завдань. Чому так? Я наразі можу просто це констатувати", - зазначив Бутусов.

Також командир наголосив, що на фронті не вистачає ні людей, ні дронів.

Читайте: Кілька десятків окупантів просочилися в Куп’янськ, форсуючи річку Оскіл, - Бутусов

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поставки (159) Бутусов Юрій (3735) дрони (8826)
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Топ коментарі
+11
Топ корупція віддає всі гроші на фірму Зеленського Fire Point!
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07.09.2026 15:52 Відповісти
+6
"Чому так?" - тому що відсутня стратегія (тобто взагалі - її немає, вона не існує, ні хорошої - ні паганої, немає ніякої - тобто абсолютно реактивна діяльність) відсутність стратегії підмінюється медійним хайпом - в цей напрямок вбухуються основні ресурси, а вони обмежені. Ось так. Треба дивитися телевізор - там все є і перемога не за горами.
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07.09.2026 15:37 Відповісти
+6
У мене враження, що міністра призначили не для того, щоб він щось вирішував.
Просто щоб був і міг підписати папери, коли надійдуть гроші з Європи, ті самі 90 лярдів.
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07.09.2026 15:40 Відповісти

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