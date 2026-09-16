За 9 месяцев власти так и не запустили системное привлечение иностранных добровольцев, - Бутусов

Несмотря на многочисленные заявления властей, за девять месяцев не было выделено достаточно средств для привлечения иностранных добровольцев в украинскую армию

Об этом в эфире заявил командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Сейчас уже сентябрь, представьте себе, прошло девять месяцев, второй министр обороны, как вы думаете, что изменилось за девять месяцев с привлечением иностранцев? Мы же сколько слышали слов, обещаний, гарантий, что будут иностранцы. Будем завозить. Видимо, все думают, что за девять месяцев в Украине, где такая острая проблема с людьми, где якобы не хватает людей на фронте, не хватает пехотинцев, штурмовиков, кто-то решал эту проблему в государстве, многое сделано, есть достижения", — подчеркнул он.

По словам Бутусова, завоз иностранных добровольцев происходит на энтузиазме.

Читайте: Драпатый отличается готовностью прислушиваться к командирам и внедрять эффективные решения на фронте, - Бутусов

"Создается впечатление, что привоз иностранцев волнует в нашей стране исключительно командование корпуса "Хартии", командира 23-го полка "Р.У.Г." Гамлета Авагяна. Но не беспокоит тех людей в Украине, кто дает интервью, делает заявления, рассказывает, что нужно что-то делать с мобилизацией, что нужно что-то делать с "бусификацией", нужно каким-то образом набирать пехоту, нужны штурмовики, давайте что-то делать, давайте планы, предложения.

Привоз иностранцев происходит на энтузиазме. И если бы не такие самоотверженные действия и работа по привлечению бизнеса, предпринимателей, то, что делает Гамлет Авагян, командир полка, и Игорь Оболенский, командир корпуса "Хартия", лично, у нас бы просто здесь был полный провал. Не было бы людей, никто бы не ехал. И все эти успехи, которые продемонстрировали иностранные добровольцы, штурмующие, — не украинцы, а исключительно иностранные добровольцы штурмуют в составе полка "Р.У.Г.", — пояснил командир.

Также Бутусов отметил, что иностранных добровольцев завозят и завозили в основном на деньги меценатов, бизнесменов, украинцев, благодаря содействию Запорожской военной гражданской администрации и исключительно благодаря инициативе двух командиров Национальной гвардии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": От жизни в погребе до 65 суток на позиции: боец 21-й бригады рассказал о своем пути в армии. ВИДЕО

"Власти не прилагают усилий для того, чтобы уменьшить потери граждан Украины и набор украинцев в состав пехотных и штурмовых подразделений, не предпринимают необходимых мер для того, чтобы меньше украинцев воевало в пехоте и больше иностранных добровольцев шло в пехоту. Хочу сказать, что сейчас уже девятый месяц продолжается заседание. Внимание этому уделяют Совет национальной безопасности и обороны и Игорь Клименко. Министерство обороны, Министерство внутренних дел, командование Нацгвардии. Но внимания много. А решений, требующих решения правительства, позиции Верховного Главнокомандующего, ответственности высших руководителей, выделения реальных средств из бюджета, нет.

Вспомните, какие громкие интервью давал министр обороны Федоров и какие заявления делал президент о том, что вот иностранцы, мы будем завозить иностранцев. Ну, к сожалению, это не было подкреплено деньгами. Деньги на завоз иностранцев не выделены. Слова были, обещания были, предложения, планы. И многие думают: "Ну, наверное, что-то все-таки работает". Ну, нет, не работает. И руководство государства сейчас должно уделить этому внимание. Ну, нельзя же так просто на словах все делать. Выгоднее завозить иностранных добровольцев, которые в хорошей физической форме, мотивированы, готовы воевать, чем продолжать ловить людей на улицах в таких количествах. Ну, это же можно делать реже. Не надо так", — подытожил он.

Эфир Юрия Бутусова смотрите по ссылке.

Смотрите также: Ситуация с поставками дронов - ужасная, - Бутусов. ВИДЕО