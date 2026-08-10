От жизни в погребе до 65 суток на позиции: боец 21-й бригады рассказал о своем пути в армии. ВИДЕО

От жизни в погребе и землянке до боевой позиции, которую пришлось самостоятельно удерживать в течение месяца, — военнослужащий 21-й бригады рассказал о своем пути в армию и опыте на фронте.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канал "Бутусов плюс", до мобилизации военный жил в сложных условиях, перебивался случайными заработками и работал грузчиком. После прохождения БЗВП он отправился на боевое задание.

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По словам бойца, на обучении его научили обращаться с оружием, обустраивать и маскировать позиции, скрываться от дронов и оказывать домедицинскую помощь.

На боевой позиции военный провел около двух месяцев, первый из которых — в одиночестве. Впоследствии к нему направили побратима с позывным "Миро", и они уже могли по очереди дежурить и отдыхать.

"Одному некого прикрыть, уже как-то не так уверенно. Так что вдвоем это увереннее", — рассказал боец.

Во время пребывания на позиции военный также пополнял свой арсенал, собирая оставленное россиянами оружие.

"Вражеское оружие теперь служит Украине", — отметил он.

Обеспечение позиции осуществлялось с помощью беспилотников — военным сбрасывали воду, еду и другие необходимые вещи.

Говоря о семье, военнослужащий назвал своей большой семьей украинский народ: "У меня большая семья — это наши украинцы. Так что семья у нас — это Украина и украинские граждане".

На вопрос о дальнейших планах после войны боец ответил: "Я не ясновидящий и вижу так, как есть. А до того момента еще нужно дожить".

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