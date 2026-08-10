Від життя в погребі до 65 діб на позиції: боєць 21-ї бригади розповів про свій шлях у війську. ВIДЕО
Від життя у погребі та землянці до бойової позиції, яку довелося самостійно утримувати протягом місяця, - військовослужбовець 21-ї бригади розповів про свій шлях до армії та досвід на фронті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канал "Бутусов плюс", до мобілізації військовий жив у складних умовах, перебивався випадковими заробітками та працював вантажником. Після проходження БЗВП він вирушив на бойове завдання.
За словами бійця, на навчанні його навчили поводитися зі зброєю, облаштовувати та маскувати позиції, ховатися від дронів і надавати домедичну допомогу.
На бойовій позиції військовий провів близько двох місяців, перший із яких - сам. Згодом до нього направили побратима із позивним Міро, і вони вже могли по черзі чергувати та відпочивати.
"Одному нема кому прикрити, вже якось не так впевненіше. Так що вдвох воно впевненіше", - розповів боєць.
Під час перебування на позиції військовий також поповнював свій арсенал, збираючи залишену росіянами зброю.
"Ворожа зброя служить Україні тепер", - зазначив він.
Забезпечення позиції здійснювалося за допомогою безпілотників - військовим скидали воду, їжу та інші необхідні речі.
Говорячи про родину, військовослужбовець назвав своєю великою сім’єю український народ: "В мене велика сім’я - це наші українські люди. Так що родина в нас Україна і українські громадяни".
На запитання про подальші плани після війни боєць відповів: "Я не ясновидець і бачу так, як є. А до того моменту ще дожити треба".
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