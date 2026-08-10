Від життя в погребі до 65 діб на позиції: боєць 21-ї бригади розповів про свій шлях у війську. ВIДЕО

Від життя у погребі та землянці до бойової позиції, яку довелося самостійно утримувати протягом місяця, - військовослужбовець 21-ї бригади розповів про свій шлях до армії та досвід на фронті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канал "Бутусов плюс", до мобілізації військовий жив у складних умовах, перебивався випадковими заробітками та працював вантажником. Після проходження БЗВП він вирушив на бойове завдання.

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За словами бійця, на навчанні його навчили поводитися зі зброєю, облаштовувати та маскувати позиції, ховатися від дронів і надавати домедичну допомогу.

На бойовій позиції військовий провів близько двох місяців, перший із яких - сам. Згодом до нього направили побратима із позивним Міро, і вони вже могли по черзі чергувати та відпочивати.

"Одному нема кому прикрити, вже якось не так впевненіше. Так що вдвох воно впевненіше", - розповів боєць.

Під час перебування на позиції військовий також поповнював свій арсенал, збираючи залишену росіянами зброю.

"Ворожа зброя служить Україні тепер", - зазначив він.

Забезпечення позиції здійснювалося за допомогою безпілотників - військовим скидали воду, їжу та інші необхідні речі.

Говорячи про родину, військовослужбовець назвав своєю великою сім’єю український народ: "В мене велика сім’я - це наші українські люди. Так що родина в нас Україна і українські громадяни".

На запитання про подальші плани після війни боєць відповів: "Я не ясновидець і бачу так, як є. А до того моменту ще дожити треба".

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