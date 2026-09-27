Рашисты атаковали Житомирскую область: повреждены промышленное предприятие и объект транспортной инфраструктуры

Вчера вечером и сегодня ночью враг несколько раз наносил удары по гражданским объектам в Житомирской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

В результате ударов дронов повреждено здание промышленного предприятия в Коростенском, а также объект транспортной инфраструктуры в Бердичевском районах области.

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Обошлось без пострадавших

На данный момент информации о погибших и пострадавших в результате вражеских ударов не поступало.

Более подробной информации о последствиях вражеской атаки на данный момент нет.

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