Рашисты атаковали Житомирскую область: повреждены промышленное предприятие и объект транспортной инфраструктуры
Вчера вечером и сегодня ночью враг несколько раз наносил удары по гражданским объектам в Житомирской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.
Первые подробности
В результате ударов дронов повреждено здание промышленного предприятия в Коростенском, а также объект транспортной инфраструктуры в Бердичевском районах области.
Обошлось без пострадавших
На данный момент информации о погибших и пострадавших в результате вражеских ударов не поступало.
Более подробной информации о последствиях вражеской атаки на данный момент нет.
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