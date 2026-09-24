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Рашисты нанесли удар по Житомирской области, повреждены административные здания, есть пострадавший. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты атаковали Коростенский район Житомирской области.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
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Известно о пострадавшем человеке.
"В течение суток спасатели работали на местах ликвидации последствий ударов в различных районах области.
В целом по области в результате обстрелов были повреждены административные здания и линия электропередач. Кроме того, повреждены окна медицинского и детского учреждений, жилых домов, а также кровля хозяйственной постройки", — говорится в сообщении.
Спасатели ликвидировали пожары.
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