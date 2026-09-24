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Новости Обстрелы Житомирщины
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Рашисты нанесли удар по Житомирской области, повреждены административные здания, есть пострадавший. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты атаковали Коростенский район Житомирской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Известно о пострадавшем человеке.

"В течение суток спасатели работали на местах ликвидации последствий ударов в различных районах области.

В целом по области в результате обстрелов были повреждены административные здания и линия электропередач. Кроме того, повреждены окна медицинского и детского учреждений, жилых домов, а также кровля хозяйственной постройки", — говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали пожары.

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Последствия удара по Житомирской области 24 сентября
Последствия удара по Житомирской области 24 сентября
Последствия удара по Житомирской области 24 сентября
Последствия удара по Житомирской области 24 сентября
Последствия удара по Житомирской области 24 сентября

Автор: 

обстрел (35677) ГСЧС (5476) Житомирская область (1579) Коростенский район (18)
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