Россия атаковала Буковину и Ровенскую область: есть повреждения инфраструктуры

С ночи 24 сентября российские беспилотники атакуют ряд регионов Украины. Под ударом оказались Ровенская и Черновицкая области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Над Буковиной зафиксировали четыре БПЛА

Во время российской атаки над Черновицкой областью зафиксировали четыре беспилотника, сообщил начальник ОГА Руслан Осипенко.

Целью российских средств поражения были объекты энергетики и пограничная инфраструктура, в частности международные пункты пропуска на украинско-румынской и украинско-молдавской границах.

Силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника за пределами населенных пунктов. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Четвертый БПЛА покинул пределы Черновицкой области и направился в сторону Сучавского уезда Румынии.

В Ровенской области повреждена инфраструктура

В Ровенской области воздушная тревога продолжается с ночи. Силы ПВО вели огонь по вражеским целям, сообщил начальник ОГА Александр Коваль

В результате российской атаки зафиксированы повреждения инфраструктуры. По предварительной информации, люди не пострадали.

Жителей области призвали во время воздушной тревоги находиться в безопасных местах и не пренебрегать правилами безопасности, поскольку угрозу могут представлять обломки сбитых вражеских целей.

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