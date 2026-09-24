Россия атаковала Буковину и Ровенскую область: есть повреждения инфраструктуры
С ночи 24 сентября российские беспилотники атакуют ряд регионов Украины. Под ударом оказались Ровенская и Черновицкая области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Над Буковиной зафиксировали четыре БПЛА
Во время российской атаки над Черновицкой областью зафиксировали четыре беспилотника, сообщил начальник ОГА Руслан Осипенко.
Целью российских средств поражения были объекты энергетики и пограничная инфраструктура, в частности международные пункты пропуска на украинско-румынской и украинско-молдавской границах.
Силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника за пределами населенных пунктов. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
Четвертый БПЛА покинул пределы Черновицкой области и направился в сторону Сучавского уезда Румынии.
В Ровенской области повреждена инфраструктура
В Ровенской области воздушная тревога продолжается с ночи. Силы ПВО вели огонь по вражеским целям, сообщил начальник ОГА Александр Коваль
В результате российской атаки зафиксированы повреждения инфраструктуры. По предварительной информации, люди не пострадали.
Жителей области призвали во время воздушной тревоги находиться в безопасных местах и не пренебрегать правилами безопасности, поскольку угрозу могут представлять обломки сбитых вражеских целей.
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