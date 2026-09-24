Росія атакувала Буковину та Рівненщину: є пошкодження інфраструктури

З ночі 24 вересня російські безпілотники атакують низку регіонів України. Під ударом опинилися Рівненська та Чернівецька області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Над Буковиною зафіксували чотири БпЛА

Під час російської атаки над Чернівецькою областю зафіксували чотири безпілотники, повідомив начальник ОВА Руслан Осипенко.

Ціллю російських засобів ураження були об’єкт енергетики та прикордонна інфраструктура, зокрема міжнародні пункти пропуску на українсько-румунському та українсько-молдовському кордонах.

Сили протиповітряної оборони знищили три безпілотники за межами населених пунктів. За попередніми даними, жертв і руйнувань немає.

Четвертий БпЛА залишив межі Чернівецької області та попрямував у напрямку Сучавського повіту Румунії.

На Рівненщині пошкоджена інфраструктура

На Рівненщині повітряна тривога триває з ночі. Сили ППО працювали по ворожих цілях, повідомив начальник ОВА Олександр Коваль.

Внаслідок російської атаки зафіксовано пошкодження інфраструктури. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Мешканців області закликали під час повітряної тривоги перебувати в безпечних місцях та не нехтувати правилами безпеки, оскільки загрозу можуть становити уламки збитих ворожих цілей.

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