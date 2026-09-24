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Новини Обстріли Хмельниччини
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Наслідки атаки РФ на Хмельниччину: Пошкоджено будинок, минулося без постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупанти від ранку атакують Хмельницьку область безпілотниками. Відомо пошкодження будинку внаслідок падіння уламків.

Про це повідомили у ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Рятувальники евакуювали з будинку 35 людей, серед них - 5 дітей.

Вибуховою хвилею вибиті вікна, пошкоджені газопровід, балкони та припарковані поруч автомобілі. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, в області знешкоджено 18 БпЛА.  

Станом на 13 годину повітряна тривога в області триває вже понад 10 годин.

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Наслідки удару РФ по Хмельниччині 24 вересня: що відомо?
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Наслідки удару РФ по Хмельниччині 24 вересня: що відомо?
Наслідки удару РФ по Хмельниччині 24 вересня: що відомо?
Наслідки удару РФ по Хмельниччині 24 вересня: що відомо?
Наслідки удару РФ по Хмельниччині 24 вересня: що відомо?
Наслідки удару РФ по Хмельниччині 24 вересня: що відомо?

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обстріл (36994) Хмельницька область (1035)
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