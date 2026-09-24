Последствия атаки РФ на Хмельницкую область: поврежден дом, обошлось без пострадавших. ВИДЕО+ФОТО

Российские оккупанты с утра атакуют Хмельницкую область с помощью беспилотников. Известно о повреждении дома в результате падения обломков.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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"Спасатели эвакуировали из дома 35 человек, среди них — 5 детей.



Взрывной волной выбиты окна, повреждены газопровод, балконы и припаркованные рядом автомобили. По предварительной информации, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

По данным ОВА, в области обезврежено 18 БПЛА.

По состоянию на 13 часов воздушная тревога в области продолжается уже более 10 часов.

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