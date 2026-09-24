Рашисты ударили FPV-дроном по гражданскому грузовику в Краматорске: водитель погиб. ФОТО

Российские оккупанты атаковали грузовик с помощью дрона FPV в Краматорске. Водитель погиб.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня утром российские войска атаковали FPV-дроном грузовой автомобиль одной из торговых баз Краматорска. Удар был нанесен по машине во время движения.



К сожалению, погиб мужчина 1974 года рождения", — говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что автомобиль перевозил грузы для обеспечения работы города.

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"Машина была четко промаркирована и опознавалась как транспортное средство торговой базы.



Россияне в очередной раз сознательно атакуют мирных жителей, которые просто выполняют свою работу.



Краматорск ежедневно живет под угрозой российских ударов. Люди едут на работу, доставляют товары, обеспечивают функционирование города — и даже в этот момент могут стать мишенью российского дрона.



За каждым таким ударом — не просто поврежденный автомобиль. За ним — человеческая жизнь, семья, близкие, которые сегодня потеряли своего человека", — добавили там.

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