РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15043 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Донетчины Обстрел Краматорска
1 156 1

Рашисты ударили FPV-дроном по гражданскому грузовику в Краматорске: водитель погиб. ФОТО

Российские оккупанты атаковали грузовик с помощью дрона FPV в Краматорске. Водитель погиб.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Сегодня утром российские войска атаковали FPV-дроном грузовой автомобиль одной из торговых баз Краматорска. Удар был нанесен по машине во время движения.

К сожалению, погиб мужчина 1974 года рождения", — говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что автомобиль перевозил грузы для обеспечения работы города.

Россия нанесла удар по гражданскому автомобилю в Краматорске: погиб мужчина

Читайте: Россияне нанесли удар с "Урагана" по Краматорску: 9 человек ранены. ФОТОрепортаж

"Машина была четко промаркирована и опознавалась как транспортное средство торговой базы.

Россияне в очередной раз сознательно атакуют мирных жителей, которые просто выполняют свою работу.

Краматорск ежедневно живет под угрозой российских ударов. Люди едут на работу, доставляют товары, обеспечивают функционирование города — и даже в этот момент могут стать мишенью российского дрона.

За каждым таким ударом — не просто поврежденный автомобиль. За ним — человеческая жизнь, семья, близкие, которые сегодня потеряли своего человека", — добавили там.

Смотрите: Совместное заявление 50 стран ООН, атака РФ на дата-центры в Киеве, встреча Рубио и Лаврова: главные новости за 23 сентября. ВИДЕО

Автор: 

Краматорськ (2661) обстрел (35677) Донецкая область (13256) Краматорский район (1526)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 