Рашисты ударили FPV-дроном по гражданскому грузовику в Краматорске: водитель погиб. ФОТО
Российские оккупанты атаковали грузовик с помощью дрона FPV в Краматорске. Водитель погиб.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии, передает Цензор.НЕТ.
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"Сегодня утром российские войска атаковали FPV-дроном грузовой автомобиль одной из торговых баз Краматорска. Удар был нанесен по машине во время движения.
К сожалению, погиб мужчина 1974 года рождения", — говорится в сообщении.
В горсовете отметили, что автомобиль перевозил грузы для обеспечения работы города.
"Машина была четко промаркирована и опознавалась как транспортное средство торговой базы.
Россияне в очередной раз сознательно атакуют мирных жителей, которые просто выполняют свою работу.
Краматорск ежедневно живет под угрозой российских ударов. Люди едут на работу, доставляют товары, обеспечивают функционирование города — и даже в этот момент могут стать мишенью российского дрона.
За каждым таким ударом — не просто поврежденный автомобиль. За ним — человеческая жизнь, семья, близкие, которые сегодня потеряли своего человека", — добавили там.
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