Рашисти вдарили FPV-дроном по цивільній вантажівці у Краматорську: водій загинув. ФОТО

Російські окупанти атакували вантажний автомобіль FPV-дроном у Краматорську. Водій загинув.

Про це повідомила пресслужба мерії, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Сьогодні вранці російські війська атакували FPV-дроном вантажний автомобіль однієї з торговельних баз Краматорська. Удар був завданий по машині під час руху.



На жаль, загинув чоловік 1974 року народження", - йдеться в повідомленні.

У міськраді зазначили, що авто перевозило вантажі для забезпечення роботи міста.

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"Машина була чітко промаркована та впізнавана як транспортний засіб торговельної бази.



Росіяни вкотре свідомо атакують цивільних людей, які просто виконують свою роботу.



Краматорськ щодня живе під загрозою російських ударів. Люди їдуть на роботу, доставляють товари, забезпечують функціонування міста — і навіть у цей момент можуть стати мішенню російського дрона.



За кожним таким ударом — не просто пошкоджене авто. За ним — людське життя, родина, близькі, які сьогодні втратили свою людину", - додали там.

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