Рашисти вдарили по Житомирщині, пошкоджено адмінбудівлі, є постраждалий. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували Коростенський район Житомирщини.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Відомо по постраждалу людину.

"Протягом доби рятувальники працювали на місцях ліквідації наслідків ударів у різних районах області.



Загалом по області через обстріли зазнали пошкоджень адмінбудівлі та лінія електропередач. Крім того, пошкоджені вікна медичного та дитячого закладів, житлових будинків, в також покрівля господарської будівлі", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники ліквідували пожежі.

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