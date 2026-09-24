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Рашисти вдарили по Житомирщині, пошкоджено адмінбудівлі, є постраждалий. ФОТОрепортаж
Російські окупанти атакували Коростенський район Житомирщини.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Відомо по постраждалу людину.
"Протягом доби рятувальники працювали на місцях ліквідації наслідків ударів у різних районах області.
Загалом по області через обстріли зазнали пошкоджень адмінбудівлі та лінія електропередач. Крім того, пошкоджені вікна медичного та дитячого закладів, житлових будинків, в також покрівля господарської будівлі", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники ліквідували пожежі.
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