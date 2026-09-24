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Новини Обстріли Житомирщини
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Рашисти вдарили по Житомирщині, пошкоджено адмінбудівлі, є постраждалий. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували Коростенський район Житомирщини.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Відомо по постраждалу людину.

"Протягом доби рятувальники працювали на місцях ліквідації наслідків ударів у різних районах області.

Загалом по області через обстріли зазнали пошкоджень адмінбудівлі та лінія електропередач. Крім того, пошкоджені вікна медичного та дитячого закладів, житлових будинків, в також покрівля господарської будівлі", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники ліквідували пожежі.

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Наслідки удару по Житомирщині 24 вересня
Наслідки удару по Житомирщині 24 вересня
Наслідки удару по Житомирщині 24 вересня
Наслідки удару по Житомирщині 24 вересня
Наслідки удару по Житомирщині 24 вересня

Автор: 

обстріл (36994) ДСНС (5473) Житомирська область (1314) Коростенський район (18)
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