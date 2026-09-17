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Новини Обстріли Житомирщини
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РФ атакувала підприємство в Коростенському районі: попередньо є загиблий і двоє постраждалих

Росіяни вдарили по індустріальному парку на Житомирщині

Окупанти завдали удару по індустріальному парку в Коростенському районі Житомирської області.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

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"На Житомирщині знову під ударом ворога опинилося цивільне підприємство. Росіяни завдали удару по індустріальному парку в Коростенському районі", - ідеться в повідомленні.

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Жертви атаки на Коростень

За оперативною інформацією внаслідок атаки одна людина загинула, дві постраждали.

На місці працюють рятувальники та екіпажі екстреної медичної допомоги інформація про кількість постраждалих уточнюється.

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Автор: 

завод (439) Бунечко Віталій (52) Коростень (17) Житомирська область (1301) Коростенський район (14)
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