РФ атакувала підприємство в Коростенському районі: попередньо є загиблий і двоє постраждалих
Окупанти завдали удару по індустріальному парку в Коростенському районі Житомирської області.
Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.
"На Житомирщині знову під ударом ворога опинилося цивільне підприємство. Росіяни завдали удару по індустріальному парку в Коростенському районі", - ідеться в повідомленні.
Жертви атаки на Коростень
За оперативною інформацією внаслідок атаки одна людина загинула, дві постраждали.
На місці працюють рятувальники та екіпажі екстреної медичної допомоги інформація про кількість постраждалих уточнюється.
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