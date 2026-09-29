Враг нанес удар по транспортной и топливной инфраструктуре Житомирской области. ФОТОРЕПОРТАЖ
С вечера 28 по утро 29 сентября враг нанёс около 10 ударов по гражданской инфраструктуре Житомирской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, сообщает Цензор.НЕТ.
Куда нанес удар враг?
По данным ОГА, под атакой оказались объекты транспортной и топливной инфраструктуры, а также гражданские предприятия в Житомире, Коростене, Звягеле и Овруче.
Спасатели и специальные службы работают на месте попаданий и падения обломков ударных беспилотников.
Есть ли пострадавшие?
На данный момент информации о погибших и пострадавших в результате вражеских атак нет.
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