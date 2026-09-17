Россия атаковала предприятие в Коростенском районе: по предварительным данным, есть один погибший и двое пострадавших
Оккупанты нанесли удар по промышленному парку в Коростенском районе Житомирской области.
Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, сообщает Цензор.НЕТ.
"В Житомирской области снова под ударом врага оказалось гражданское предприятие. Россияне нанесли удар по промышленному парку в Коростенском районе", - говорится в сообщении.
Жертвы атаки на Коростень
По оперативной информации, в результате атаки один человек погиб, двое пострадали.
На месте работают спасатели и бригады скорой медицинской помощи, информация о количестве пострадавших уточняется.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль