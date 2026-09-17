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Новости Обстрелы Житомирщины
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Россия атаковала предприятие в Коростенском районе: по предварительным данным, есть один погибший и двое пострадавших

Россияне нанесли удар по промышленному парку в Житомирской области

Оккупанты нанесли удар по промышленному парку в Коростенском районе Житомирской области.

Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, сообщает Цензор.НЕТ.

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"В Житомирской области снова под ударом врага оказалось гражданское предприятие. Россияне нанесли удар по промышленному парку в Коростенском районе", - говорится в сообщении.

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Жертвы атаки на Коростень

По оперативной информации, в результате атаки один человек погиб, двое пострадали.

На месте работают спасатели и бригады скорой медицинской помощи, информация о количестве пострадавших уточняется.

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Автор: 

завод (575) Бунечко Виталий (46) Коростень (16) Житомирская область (1566) Коростенский район (15)
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