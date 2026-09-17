Россия атаковала предприятие в Коростенском районе: по предварительным данным, есть один погибший и двое пострадавших

Оккупанты нанесли удар по промышленному парку в Коростенском районе Житомирской области.

Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"В Житомирской области снова под ударом врага оказалось гражданское предприятие. Россияне нанесли удар по промышленному парку в Коростенском районе", - говорится в сообщении.

Читайте также: Работу АЗС во время воздушной тревоги запретили в Коростенском районе Житомирской области, - ОГА

Жертвы атаки на Коростень

По оперативной информации, в результате атаки один человек погиб, двое пострадали.

На месте работают спасатели и бригады скорой медицинской помощи, информация о количестве пострадавших уточняется.

Читайте также: Враг нанес удар по магазину в Звягеле: двое погибших. Атакованы три АЗС в Житомирской области. ФОТОрепортаж