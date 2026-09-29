Через російські обстріли у Краматорській громаді виникли перебої з водою

У Краматорській громаді виникли перебої з централізованим водопостачанням через аварії на мережах та об’єктах інфраструктури, пошкоджених унаслідок російських обстрілів. На час відсутності води жителі можуть користуватися облаштованими ручними колонками та свердловинами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила Краматорська міська рада.

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За інформацією міськради, дізнатися розташування найближчої точки набору води можна у контакт-центрі Краматорська за номером: 099 099 15 05.

Водночас у міській раді наголосили, що вода з ручних колонок та свердловин є технічною.

Жителів закликали під час набору води стежити за сигналами повітряної тривоги та не створювати скупчень біля колонок і свердловин.

У вересні в Краматорську залишалися близько 34 тисяч людей, серед яких понад тисяча дітей. Щодня з міста евакуюються від 150 до 300 жителів.

На частині вулиць громади триває примусова евакуація родин із дітьми. Через безпекову ситуацію також обмежена робота окремих установ і комунальних служб: із деяких вулиць не вивозять сміття, закриті одне відділення Пенсійного фонду та чотири відділення "Укрпошти".

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