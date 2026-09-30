Росіяни вдарили по об’єкту інфраструктури на Черкащині: виникла пожежа
Російські війська атакували Черкащину безпілотниками. ППО знешкодила три ворожі БпЛА, однак через падіння збитої цілі в Черкаському районі виникла пожежа на об’єкті інфраструктури.
Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Ще одна доба – з регулярними тривогами. Ворог продовжує терор із повітря. Силами та засобами ППО знешкоджено три російські БпЛА над областю.
У Черкаському районі внаслідок падіння ворожої цілі виникла пожежа на об'єкті інфраструктури. Її оперативно ліквідували", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок атаки минулося без постраждалих.
Обстріли 30 вересня
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