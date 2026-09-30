Росіяни вдарили по об’єкту інфраструктури на Черкащині: виникла пожежа

Російські війська атакували Черкащину безпілотниками. ППО знешкодила три ворожі БпЛА, однак через падіння збитої цілі в Черкаському районі виникла пожежа на об’єкті інфраструктури.

Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Ще одна доба – з регулярними тривогами. Ворог продовжує терор із повітря. Силами та засобами ППО знешкоджено три російські БпЛА над областю.



У Черкаському районі внаслідок падіння ворожої цілі виникла пожежа на об'єкті інфраструктури. Її оперативно ліквідували", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки минулося без постраждалих.

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Обстріли 30 вересня

Як відомо, в ніч на 30 вересня російські війська атакували Київ балістикою, внаслідок чого відомо про двох загиблих.

На Київщині росіяни вбили дитину у Вишгородському районі.

За даними Повітряних сил, РФ била "Цирконами", "Іскандерами".

Росіяни вдарили також по Рівненській області.

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