Супермаркет пошкоджено на Київщині внаслідок удару РФ, виникла пожежа

Внаслідок атаки російського БпЛА на Обухівський район Київщини пошкоджено будівлю супермаркету та виникла пожежа. Попередньо, є потерпілі.

Про це повідомив керівник ОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Внаслідок атаки ворожого БпЛА в Обухівському районі в одному з населених пунктів пошкоджено будівлю супермаркету, виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, на місці удару можуть бути потерпілі.

Направлено бригади екстреної медичної допомоги.

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Обстріли 30 вересня

Як відомо, в ніч на 30 вересня російські війська атакували Київ балістикою, внаслідок чого відомо про двох загиблих.

На Київщині росіяни вбили дитину у Вишгородському районі.

За даними Повітряних сил, РФ била "Цирконами", "Іскандерами".

Росіяни вдарили також по Рівненській області.

На Черкащині росіяни атакували об'єкт інфраструктури.

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