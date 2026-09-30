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Новини Обстріл Київщини
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Супермаркет пошкоджено на Київщині внаслідок удару РФ, виникла пожежа

Обухівський район під ударом РФ: горить супермаркет

Внаслідок атаки російського БпЛА на Обухівський район Київщини пошкоджено будівлю супермаркету та виникла пожежа. Попередньо, є потерпілі.

Про це повідомив керівник ОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Внаслідок атаки ворожого БпЛА в Обухівському районі в одному з населених пунктів пошкоджено будівлю супермаркету, виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, на місці удару можуть бути потерпілі.

Направлено бригади екстреної медичної допомоги.

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Обстріли 30 вересня

  • Як відомо, в ніч на 30 вересня російські війська атакували Київ балістикою, внаслідок чого відомо про двох загиблих.
  • На Київщині росіяни вбили дитину у Вишгородському районі.
  • За даними Повітряних сил, РФ била "Цирконами", "Іскандерами".
  • Росіяни вдарили також по Рівненській області.
  • На Черкащині росіяни атакували об'єкт інфраструктури.

Також читайте: Через російські обстріли у Краматорській громаді виникли перебої з водою

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Київська область (4836) обстріл (37055) Обухівський район (79)
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