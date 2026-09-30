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Супермаркет пошкоджено на Київщині внаслідок удару РФ, виникла пожежа
Внаслідок атаки російського БпЛА на Обухівський район Київщини пошкоджено будівлю супермаркету та виникла пожежа. Попередньо, є потерпілі.
Про це повідомив керівник ОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Внаслідок атаки ворожого БпЛА в Обухівському районі в одному з населених пунктів пошкоджено будівлю супермаркету, виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.
Попередньо, на місці удару можуть бути потерпілі.
Направлено бригади екстреної медичної допомоги.
Обстріли 30 вересня
- Як відомо, в ніч на 30 вересня російські війська атакували Київ балістикою, внаслідок чого відомо про двох загиблих.
- На Київщині росіяни вбили дитину у Вишгородському районі.
- За даними Повітряних сил, РФ била "Цирконами", "Іскандерами".
- Росіяни вдарили також по Рівненській області.
- На Черкащині росіяни атакували об'єкт інфраструктури.
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