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Новини Обстріл Київщини
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Ворожі атаки на Київщину: постраждала жінка, у п’яти районах є пошкодження

обстріли Київщини

Внаслідок російських атак ввечері 30 вересня у Бориспільському районі Київської області постраждала жінка.

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

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Постраждала жінка

"Внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі постраждала жінка. Медики надали їй необхідну допомогу. Госпіталізації вона не потребувала", - розповів Ткаченко.

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Пошкодженя

Також у п'яти районах області зафіксовані пошкодження:

  • У Бучанському районі пошкоджено пошкоджено таунхаус, чотири приватні будинки та два автомобілі;
  • в Обухівському — три приватні будинки;
  • у Білоцерківському — два приватні будинки та заклад освіти;
  • у Фастівському — уламки впали на виробничо-господарську будівлю;
  • у Бориспільському районі — пошкоджено приватне домоволодіння.

Ткаченко додав, що пожежі, які виникли внаслідок атаки, ліквідовані або локалізовані.

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Автор: 

Київська область (4836) обстріл (37087) Білоцерківський район (76) Бориспільський район (122) Бучанський район (279) Обухівський район (79) Фастівський район (112)
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