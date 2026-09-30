Ворожі атаки на Київщину: постраждала жінка, у п’яти районах є пошкодження

Внаслідок російських атак ввечері 30 вересня у Бориспільському районі Київської області постраждала жінка.

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

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Постраждала жінка

"Внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі постраждала жінка. Медики надали їй необхідну допомогу. Госпіталізації вона не потребувала", - розповів Ткаченко.

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Пошкодженя

Також у п'яти районах області зафіксовані пошкодження:

У Бучанському районі пошкоджено пошкоджено таунхаус, чотири приватні будинки та два автомобілі;

в Обухівському — три приватні будинки;

у Білоцерківському — два приватні будинки та заклад освіти;

у Фастівському — уламки впали на виробничо-господарську будівлю;

у Бориспільському районі — пошкоджено приватне домоволодіння.

Ткаченко додав, що пожежі, які виникли внаслідок атаки, ліквідовані або локалізовані.

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