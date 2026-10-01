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Новини Обстріл Київщини
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42 об’єкти у шести районах Київщини пошкоджено ударами РФ: 6 осіб травмовано

Наслідки ударів РФ по Київщині: що відомо?

Російські окупанти продовжують атакувати Київську область. Відомо про 6 травмованих протягом минулої доби.

Про це повідомив глава ОВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Внаслідок ворожих атак пошкоджено 42 об’єкти у 6 районах області, а саме:

  • Обухівський район - 24 об’єкти: 20 приватних домоволодінь, лінія електропередачі, заклад торгівлі та 2 транспортні засоби. Травмовано 1 людину.
  • Броварський район - 5 об’єктів: 3 приватні домоволодіння та 2 транспортні засоби. Травмовано 4 людей.
  • Бучанський район - 7 об’єктів: 5 приватних домоволодінь та 2 транспортні засоби.
  • Білоцерківський район - 3 об’єкти: 2 приватні домоволодіння та заклад освіти.
  • Фастівський район - 2 об’єкти: виробничо-господарські будівлі.
  • Бориспільський район - 1 приватне домоволодіння. Травмовано 1 людину.

Читайте: Ворожі атаки на Київщину: постраждала жінка, у п’яти районах є пошкодження

Автор: 

Київська область (4846) обстріл (37087) Білоцерківський район (76) Бориспільський район (122) Броварський район (130) Бучанський район (280) Обухівський район (81) Фастівський район (113)
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