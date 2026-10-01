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42 об’єкти у шести районах Київщини пошкоджено ударами РФ: 6 осіб травмовано
Російські окупанти продовжують атакувати Київську область. Відомо про 6 травмованих протягом минулої доби.
Про це повідомив глава ОВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Внаслідок ворожих атак пошкоджено 42 об’єкти у 6 районах області, а саме:
- Обухівський район - 24 об’єкти: 20 приватних домоволодінь, лінія електропередачі, заклад торгівлі та 2 транспортні засоби. Травмовано 1 людину.
- Броварський район - 5 об’єктів: 3 приватні домоволодіння та 2 транспортні засоби. Травмовано 4 людей.
- Бучанський район - 7 об’єктів: 5 приватних домоволодінь та 2 транспортні засоби.
- Білоцерківський район - 3 об’єкти: 2 приватні домоволодіння та заклад освіти.
- Фастівський район - 2 об’єкти: виробничо-господарські будівлі.
- Бориспільський район - 1 приватне домоволодіння. Травмовано 1 людину.
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