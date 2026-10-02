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8-летний ребенок и мужчина пострадали вследствие атаки РФ на Гостомель
Вследствие вражеской атаки на Гостомель Киевской области вечером 2 октября пострадали двое местных жителей, в том числе 8-летняя девочка.
Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
Двое пострадавших
По словам Ткаченко, 66-летний мужчина получил ожоги тела, а также закрытую травму живота. Его госпитализировали в местную больницу.
8-летняя девочка получила осколочное ранение нижней конечности.
"Спасатели продолжают тушить пожар в складских и производственных помещениях", — добавил чиновник.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что вследствие атаки российских оккупантов вечером 2 октября в Бучанском районе Киевской области были повреждены складские помещения. Возник пожар.
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