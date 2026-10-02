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Новости Обстрел Киевщины
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8-летний ребенок и мужчина пострадали вследствие атаки РФ на Гостомель

РФ атаковала Гостомель

Вследствие вражеской атаки на Гостомель Киевской области вечером 2 октября пострадали двое местных жителей, в том числе 8-летняя девочка.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

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Двое пострадавших 

По словам Ткаченко, 66-летний мужчина получил ожоги тела, а также закрытую травму живота. Его госпитализировали в местную больницу.

8-летняя девочка получила осколочное ранение нижней конечности.

"Спасатели продолжают тушить пожар в складских и производственных помещениях", — добавил чиновник.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что вследствие атаки российских оккупантов вечером 2 октября в Бучанском районе Киевской области были повреждены складские помещения. Возник пожар.

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дети (7305) Киевская область (5175) Гостомель (112) Бучанский район (270)
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