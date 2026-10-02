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Новости Обстрел Киевщины
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Враг атаковал Киевщину: в Бучанском районе горят складские помещения

Последствия атаки в Бучанском районе

Вследствие атаки российских оккупантов вечером 2 октября в Бучанском районе Киевской области были повреждены складские помещения. Возник пожар.

Об этом сообщила Киевская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

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Последствия атаки

"Вследствие вражеской атаки повреждены складские помещения, возник пожар. На месте работают оперативные службы", — говорится в сообщении. 

На данный момент информация о погибших и пострадавших не поступала.

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Автор: 

Киевская область (5175) обстрел (35795) пожар (6314) склад (224) Бучанский район (270)
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