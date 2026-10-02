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Враг атаковал Киевщину: в Бучанском районе горят складские помещения
Вследствие атаки российских оккупантов вечером 2 октября в Бучанском районе Киевской области были повреждены складские помещения. Возник пожар.
Об этом сообщила Киевская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
"Вследствие вражеской атаки повреждены складские помещения, возник пожар. На месте работают оперативные службы", — говорится в сообщении.
На данный момент информация о погибших и пострадавших не поступала.
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