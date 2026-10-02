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Ворог атакував Київщину: у Бучанському районі горять складські приміщення
Унаслідок атаки російських окупантів ввечері 2 жовтня у Бучанському районі Київської області зазнали пошкоджень складські приміщення. Виникла пожежа.
Про це повідомила Київська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено складські приміщення, виникла пожежа. На місці працюють оперативні служби", - йдеться у повідомленні.
Наразі інформація про загиблих та потерпілих не надходила.
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