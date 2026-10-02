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Новини Обстріл Київщини
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Ворог атакував Київщину: у Бучанському районі горять складські приміщення

наслідки атаки у Бучанському районі

Унаслідок атаки російських окупантів ввечері 2 жовтня у Бучанському районі Київської області зазнали пошкоджень складські приміщення. Виникла пожежа.

Про це повідомила Київська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено складські приміщення, виникла пожежа. На місці працюють оперативні служби", - йдеться у повідомленні. 

Наразі інформація про загиблих та потерпілих не надходила.

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Київська область (4848) обстріл (37116) пожежа (4516) склад (303) Бучанський район (281)
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