8-річна дитина та чоловік постраждали через атаку РФ на Гостомель

Внаслідок ворожої атаки на Гостомель Київської області ввечері 2 жовтня постраждали двоє місцевих жителів, серед яких 8-річна дівчинка.

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

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Двоє постраждалих

За словами Ткаченка, 66-річний чоловік зазнав опіків тіла, а також дістав закриту травму живота. Його госпіталізували до місцевої лікарні.

8-річна дівчинка дістала осколкове поранення нижньої кінцівки.

"Рятувальники продовжують гасіння пожежі на складських та виробничих приміщеннях", - додав посадовець.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських окупантів ввечері 2 жовтня у Бучанському районі Київської області зазнали пошкоджень складські приміщення. Виникла пожежа.

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