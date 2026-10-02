293 0
8-річна дитина та чоловік постраждали через атаку РФ на Гостомель
Внаслідок ворожої атаки на Гостомель Київської області ввечері 2 жовтня постраждали двоє місцевих жителів, серед яких 8-річна дівчинка.
Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.
Двоє постраждалих
За словами Ткаченка, 66-річний чоловік зазнав опіків тіла, а також дістав закриту травму живота. Його госпіталізували до місцевої лікарні.
8-річна дівчинка дістала осколкове поранення нижньої кінцівки.
"Рятувальники продовжують гасіння пожежі на складських та виробничих приміщеннях", - додав посадовець.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських окупантів ввечері 2 жовтня у Бучанському районі Київської області зазнали пошкоджень складські приміщення. Виникла пожежа.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль