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Наслідки обстріли Гостомеля: пожежу вночі ліквідували. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Унаслідок російського обстрілу в Бучанському районі виникли пожежі у двох складських приміщеннях. На місцях тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.
"Уночі рятувальники ліквідовували пожежі, що виникли у двох складських приміщеннях у Бучанському районі. Наразі на місцях триває розбір завалів та проливання конструкцій", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось раніше, внаслідок російського обстрілу у селищі Гостомель постраждали 4 людей, серед них дитина.
Ліквідація наслідків обстрілу
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