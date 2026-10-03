Наслідки обстріли Гостомеля: пожежу вночі ліквідували. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок російського обстрілу в Бучанському районі виникли пожежі у двох складських приміщеннях. На місцях тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.

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"Уночі рятувальники ліквідовували пожежі, що виникли у двох складських приміщеннях у Бучанському районі. Наразі на місцях триває розбір завалів та проливання конструкцій", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось раніше, внаслідок російського обстрілу у селищі Гостомель постраждали 4 людей, серед них дитина.

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Ліквідація наслідків обстрілу

















