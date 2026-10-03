Оккупанты атаковали бизнес-центр в центре Днепра: вспыхнул пожар, обломки упали на парковку горсовета. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на субботу, 3 октября, российские захватчики нанесли удар беспилотником по бизнес-центру в центре Днепра. В результате удара загорелась крыша бизнес-центра.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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"Россияне повторно атаковали бизнес-центр в центре Днепра, по которому вражеский беспилотник нанес удар в начале недели", — сообщил Ганжа.

В настоящее время спасатели уже локализовали пожар на крыше бизнес-центра. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Мэр Борис Филатов сообщил, что обломки упали на парковку возле здания городского совета.

Что предшествовало

Напомним, что вечером 2 октября российские захватчики атаковали Днепр. В результате атаки произошел пожар в многоквартирном доме. Есть пострадавшие.

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