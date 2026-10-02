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Новости Атака на Днепр
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Рашисты атаковали Днепр: горит многоэтажка, продолжается эвакуация жителей, трое пострадавших. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Вечером 2 октября российские захватчики атаковали Днепр. Вследствие атаки в многоквартирном доме возник пожар. Есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Враг атаковал Днепр. В многоквартирном доме произошел пожар. Информацию о пострадавших уточняем", — сообщил глава ОВА в 19:51.

атака на Дніпро 2 жовтня

Позже он сообщил, что на месте вражеского удара продолжается спасательная операция. Спасатели эвакуируют людей с верхних этажей поврежденного многоэтажного дома.

"77-летняя женщина пострадала вследствие атаки россиян на Днепр. Медики оказывают ей всю необходимую помощь", — сообщил Ганжа в 20:23.

Позже Ганжа сообщил о трех пострадавших женщинах.

"В настоящее время известно о трех пострадавших женщинах. Медики оказывают им всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Он добавил, что спасательная операция продолжается. С многоэтажки уже спасли 6 человек.

атака на Дніпро 2 жовтня

атака на Дніпро 2 жовтня

атака на Дніпро 2 жовтня

атака на Дніпро 2 жовтня

атака на Дніпро 2 жовтня

атака на Дніпро 2 жовтня

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