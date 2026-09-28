Днепропетровщина подверглась почти 30 атакам РФ за день: шестеро погибших, 28 раненых

Фото: Дніпропетровська ОВА

Глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа сообщил о почти 30 атаках российских войск на Днепр и шесть районов области в течение дня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его сообщении в Telegram-канале.

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В Днепре погибли три человека

В Днепре вследствие российских атак погибли три человека, еще 21 человек получил ранения. Трех женщин госпитализировали в состоянии средней тяжести. Остальные пострадавшие будут лечиться дома.

В Днепровском и Самаровском районах произошли пожары.

В Синельниковском районе российские войска атаковали райцентр и Дубовиковскую громаду. Повреждено отделение логистической компании.

По словам Александра Ганжи, в районе погибли три человека. В тяжелом состоянии госпитализированы 15-летний юноша и 41-летний мужчина. Еще 31-летний мужчина находится в больнице в состоянии средней тяжести.

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Районы области также подверглись ударам

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Покровская и Червоногригоровская громады. Повреждены магазин, жилой дом, культурное учреждение и лицей.

Ранения получили 41-летний мужчина и 53-летняя женщина. Они будут лечиться амбулаторно.

В Зеленодольской громаде Криворожского района ранен 67-летний мужчина. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Каменском районе российские войска нанесли удар по Криничанской громаде. Повреждены склады. Медики госпитализировали 49-летнего мужчину.

Ранее сообщалось, что 28 сентября РФ нанесла удар по объекту инфраструктуры в Запорожье: 32 пострадавших, на месте попадания возник пожар.

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