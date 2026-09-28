Днепропетровщина подверглась почти 30 атакам РФ за день: шестеро погибших, 28 раненых
Глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа сообщил о почти 30 атаках российских войск на Днепр и шесть районов области в течение дня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его сообщении в Telegram-канале.
В Днепре погибли три человека
В Днепре вследствие российских атак погибли три человека, еще 21 человек получил ранения. Трех женщин госпитализировали в состоянии средней тяжести. Остальные пострадавшие будут лечиться дома.
В Днепровском и Самаровском районах произошли пожары.
В Синельниковском районе российские войска атаковали райцентр и Дубовиковскую громаду. Повреждено отделение логистической компании.
По словам Александра Ганжи, в районе погибли три человека. В тяжелом состоянии госпитализированы 15-летний юноша и 41-летний мужчина. Еще 31-летний мужчина находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Районы области также подверглись ударам
В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Покровская и Червоногригоровская громады. Повреждены магазин, жилой дом, культурное учреждение и лицей.
Ранения получили 41-летний мужчина и 53-летняя женщина. Они будут лечиться амбулаторно.
В Зеленодольской громаде Криворожского района ранен 67-летний мужчина. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.
В Каменском районе российские войска нанесли удар по Криничанской громаде. Повреждены склады. Медики госпитализировали 49-летнего мужчину.
Ранее сообщалось, что 28 сентября РФ нанесла удар по объекту инфраструктуры в Запорожье: 32 пострадавших, на месте попадания возник пожар.
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