РФ ударила по офису OpenDataBot в Днепре: команда не пострадала, сервисы работают в штатном режиме. ФОТО

Сегодня, 28 сентября, под российской атакой оказался офис "Опендатабота" в Днепре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Опендатамедиа".

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Подробности

Как отмечается, к счастью, среди сотрудников нет пострадавших.

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"На работе сервисов это не отразится — автоматизация и все системы работают в штатном режиме. Все подробности и официальные комментарии — позже, после получения информации из официальных источников", — говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что рашисты нанесли удар по офисному зданию в центре Днепра: 3 человека погибли, по меньшей мере 15 ранены.

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