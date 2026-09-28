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РФ ударила по офису OpenDataBot в Днепре: команда не пострадала, сервисы работают в штатном режиме. ФОТО
Сегодня, 28 сентября, под российской атакой оказался офис "Опендатабота" в Днепре.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Опендатамедиа".
Подробности
Как отмечается, к счастью, среди сотрудников нет пострадавших.
"На работе сервисов это не отразится — автоматизация и все системы работают в штатном режиме. Все подробности и официальные комментарии — позже, после получения информации из официальных источников", — говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что рашисты нанесли удар по офисному зданию в центре Днепра: 3 человека погибли, по меньшей мере 15 ранены.
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