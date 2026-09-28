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Новини Атака на Дніпро
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РФ вдарила по офісу Опендатаботу у Дніпрі: команда не постраждала, сервіси працюють штатно. ФОТО

Сьогодні, 28 вересня, під російською атакою опинився офіс Опендатаботу у Дніпрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Опендатамедіа".

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Подробиці

Як зазначається, на щастя, серед команди жертв немає.

удар по офісу в Дніпрі

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі внаслідок російської атаки пошкоджено спортивну школу, коледж та житлові будинки. ФОТОрепортаж

"На роботі сервісів це не позначиться - автоматизація та всі системи працюють у штатному режимі. Усі деталі та офіційні коментарі - пізніше, після отримання інформації з офіційних джерел", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили по офісній будівлі у середмісті Дніпра: 3 людини загинули, щонайменше 15 поранених.

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Дніпро (3187) обстріл (36994) Дніпропетровська область (5306) Дніпровський район (518)
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