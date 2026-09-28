Дніпропетровщина зазнала майже 30 атак РФ за день: шестеро загиблих, 28 поранених
Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про майже 30 атак російських військ на Дніпро та шість районів області протягом дня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у телеграм-каналі.
У Дніпрі загинули троє людей
У Дніпрі внаслідок російських атак загинули троє людей, ще 21 людина дістала поранення. Трьох жінок госпіталізували у стані середньої тяжкості. Інші постраждалі лікуватимуться вдома.
У Дніпровському та Самарівському районах сталися пожежі.
У Синельниківському районі російські війська атакували райцентр і Дубовиківську громаду. Пошкоджене відділення логістичної компанії.
За словами Олександра Ганжі, у районі загинули троє людей. У тяжкому стані госпіталізували 15-річного хлопця та 41-річного чоловіка. Ще 31-річний чоловік перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.
Райони області також зазнали ударів
У Нікопольському районі під ударами опинилися Нікополь, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені магазин, житловий будинок, заклад культури та ліцей.
Поранень зазнали 41-річний чоловік і 53-річна жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно.
У Зеленодольській громаді Криворізького району поранений 67-річний чоловік. Він перебуває в лікарні у тяжкому стані.
У Кам’янському районі російські війська вдарили по Криничанській громаді. Пошкоджені склади. Медики госпіталізували 49-річного чоловіка.
Раніше повідомлялося, що 28 вересня РФ вдарила по об’єкту інфраструктури у Запоріжжі: 32 постраждалих, на місці влучання пожежа.
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