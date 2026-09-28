Дніпропетровщина зазнала майже 30 атак РФ за день: шестеро загиблих, 28 поранених

Фото: Дніпропетровська ОВА

Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про майже 30 атак російських військ на Дніпро та шість районів області протягом дня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у телеграм-каналі.

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У Дніпрі загинули троє людей

У Дніпрі внаслідок російських атак загинули троє людей, ще 21 людина дістала поранення. Трьох жінок госпіталізували у стані середньої тяжкості. Інші постраждалі лікуватимуться вдома.

У Дніпровському та Самарівському районах сталися пожежі.

У Синельниківському районі російські війська атакували райцентр і Дубовиківську громаду. Пошкоджене відділення логістичної компанії.

За словами Олександра Ганжі, у районі загинули троє людей. У тяжкому стані госпіталізували 15-річного хлопця та 41-річного чоловіка. Ще 31-річний чоловік перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

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Райони області також зазнали ударів

У Нікопольському районі під ударами опинилися Нікополь, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені магазин, житловий будинок, заклад культури та ліцей.

Поранень зазнали 41-річний чоловік і 53-річна жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно.

У Зеленодольській громаді Криворізького району поранений 67-річний чоловік. Він перебуває в лікарні у тяжкому стані.

У Кам’янському районі російські війська вдарили по Криничанській громаді. Пошкоджені склади. Медики госпіталізували 49-річного чоловіка.

Раніше повідомлялося, що 28 вересня РФ вдарила по об’єкту інфраструктури у Запоріжжі: 32 постраждалих, на місці влучання пожежа.

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