Рашисти атакували Дніпро: горить багатоповерхівка, триває евакуація мешканців, троє постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
Ввечері 2 жовтня російські загарбники атакували Дніпро. Внаслідок атаки сталася пожежа у багатоквартирному будинку. Є постраждалі.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог атакував Дніпро. Сталася пожежа у багатоквартирному будинку. Інформацію щодо постраждалих уточнюємо", - повідомив голова ОВА о 19:51.
Згодом він повідомив, що на місці ворожого удару триває рятувальна операція. Рятувальники евакуюють людей з верхніх поверхів пошкодженої багатоповерхівки.
"77–річна жінка постраждала через атаку росіян на Дніпро. Медики надають їй усю необхідну допомогу", - повідомив Ганжа о 20:23.
Пізніше Ганжа повідомив про трьох постраждалих жінок.
"Наразі відомо про трьох постраждалих жінок. Медики надають їм усю необхідну допомогу", - сказано в повідомленні.
Він додав, що рятувальна операція триває. З багатоповерхівки вже врятували 6 людей.
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