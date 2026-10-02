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Новини Атака на Дніпро
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Рашисти атакували Дніпро: горить багатоповерхівка, триває евакуація мешканців, троє постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Ввечері 2 жовтня російські загарбники атакували Дніпро. Внаслідок атаки сталася пожежа у багатоквартирному будинку. Є постраждалі. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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"Ворог атакував Дніпро. Сталася пожежа у багатоквартирному будинку. Інформацію щодо постраждалих уточнюємо", - повідомив голова ОВА о 19:51.

атака на Дніпро 2 жовтня

Згодом він повідомив, що на місці ворожого удару триває рятувальна операція. Рятувальники евакуюють людей з верхніх поверхів пошкодженої багатоповерхівки.

"77–річна жінка постраждала через атаку росіян на Дніпро. Медики надають їй усю необхідну допомогу", - повідомив Ганжа о 20:23.

Пізніше Ганжа повідомив про трьох постраждалих жінок.

"Наразі відомо про трьох постраждалих жінок. Медики надають їм усю необхідну допомогу", - сказано в повідомленні.

Він додав, що рятувальна операція триває. З багатоповерхівки вже врятували 6 людей.

атака на Дніпро 2 жовтня

атака на Дніпро 2 жовтня

атака на Дніпро 2 жовтня

атака на Дніпро 2 жовтня

атака на Дніпро 2 жовтня

атака на Дніпро 2 жовтня

Читайте також: Дніпропетровщина зазнала майже 30 атак РФ за день: шестеро загиблих, 28 поранених

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Дніпро (3189) пожежа (4516) атака (2208) Дніпропетровська область (5320) Дніпровський район (520)
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