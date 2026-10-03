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Новини Атака безпілотників на Дніпро Атаки РФ на бізнес
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Окупанти атакували бізнес-центр у середмісті Дніпра: зайнялась пожежа, уламки впали на парковку міськради. ФОТОрепортаж

У ніч на суботу, 3 жовтня, російські загарбники вдарили безпілотником по бізнес-центру у середмісті Дніпра. Внаслідок удару загорівся дах бізнес-центру.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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"Росіяни повторно атакували бінес-центр у середмісті Дніпра, в який ворожий безпілотник влучив на початку тижня", - повідомив Ганжа. 

атака на Дніпро в ніч на 3 жовтня

Наразі рятувальники вже локалізували пожежу на даху бізнес-центру. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

атака на Дніпро в ніч на 3 жовтня

атака на Дніпро в ніч на 3 жовтня

атака на Дніпро в ніч на 3 жовтня

атака на Дніпро в ніч на 3 жовтня

атака на Дніпро в ніч на 3 жовтня

Міський голова Борис Філатов повідомив, що уламки впали на парковку біля будівлі міської ради.

атака на Дніпро

Що передувало

Нагадаємо, що ввечері 2 жовтня російські загарбники атакували Дніпро. Внаслідок атаки сталася пожежа у багатоквартирному будинку. Є постраждалі.

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Дніпро (3189) атака (2210) Дніпропетровська область (5320) Дніпровський район (520)
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