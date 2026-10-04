РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12532 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников на Днепр
1 155 1

Враг нанес удар по компании связи в центре Днепра: вспыхнул пожар (обновлено). ФОТО

Утром 4 октября 2026 года враг нанёс удар по центру Днепра.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Первые подробности

"Враг нанес удар по центру Днепра. Возник пожар. Информацию о пострадавших выясняем", — говорится в сообщении.

Читайте также: Обстрелы областей Украины: погибли как минимум 5 человек, еще 74 пострадали. ФОТОрепортаж

Удар по Днепру 4 октября

Обновленная информация

Впоследствии Ганжа сообщил, что россияне атаковали помещение компании связи в Днепре.

На месте работают все экстренные службы.

удар по дніпру

Новость будет обновляться

Автор: 

Днепр (4827) обстрел (35809) Днепропетровская область (5758) Днепровский район (511)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 