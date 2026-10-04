Враг нанес удар по компании связи в центре Днепра: вспыхнул пожар (обновлено). ФОТО
Утром 4 октября 2026 года враг нанёс удар по центру Днепра.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
"Враг нанес удар по центру Днепра. Возник пожар. Информацию о пострадавших выясняем", — говорится в сообщении.
Обновленная информация
Впоследствии Ганжа сообщил, что россияне атаковали помещение компании связи в Днепре.
На месте работают все экстренные службы.
Новость будет обновляться
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