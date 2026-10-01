Росія атакувала підприємство ДТЕК у Павлограді: поранено працівника
У Павлограді російські війська обстріляли адміністративну будівлю вугільного підприємства ДТЕК. Одна людина отримала осколкові поранення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі компанії ДТЕК у телеграм-каналі.
Під час атаки поранений працівник підприємства
За попередніми даними, один працівник отримав осколкові поранення.
"За попередніми даними, один працівник отримав осколкові поранення. Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки", — йдеться у повідомленні.
Пожежу оперативно локалізували рятувальники ДСНС.
Підприємства ДТЕК регулярно потрапляють під удари
У компанії зазначили, що Росія системно атакує підприємства ДТЕК.
Від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції компанії зазнали понад 230 ворожих атак. Неодноразово під ударами опинялися і вугільні підприємства ДТЕК у Дніпропетровській області.
- Раніше начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомляв про пожежу в адміністративній будівлі у центрі Павлограда, яка виникла через ворожу атаку.
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