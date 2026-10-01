Росія атакувала підприємство ДТЕК у Павлограді: поранено працівника

Фото: ДТЕК

У Павлограді російські війська обстріляли адміністративну будівлю вугільного підприємства ДТЕК. Одна людина отримала осколкові поранення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі компанії ДТЕК у телеграм-каналі.

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Під час атаки поранений працівник підприємства

За попередніми даними, один працівник отримав осколкові поранення.

"За попередніми даними, один працівник отримав осколкові поранення. Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки", — йдеться у повідомленні.

Пожежу оперативно локалізували рятувальники ДСНС.

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Підприємства ДТЕК регулярно потрапляють під удари

У компанії зазначили, що Росія системно атакує підприємства ДТЕК.

Від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції компанії зазнали понад 230 ворожих атак. Неодноразово під ударами опинялися і вугільні підприємства ДТЕК у Дніпропетровській області.