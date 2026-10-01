Ворог завдав удару по Павлограду: троє поранених
Вдень 1 жовтня російські загарбники вкотре атакували Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок ворожого удару поранень дістали троє людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.
Серед постраждалих - 69-річна жінка та двоє чоловіків віком 24 і 42 роки.
Троє постраждалих госпіталізовані
За інформацією начальника ОВА, жінку у важкому стані доправили до лікарні. Чоловіки перебувають у стані середньої тяжкості.
Медики надають усім постраждалим необхідну допомогу.
Що передувало?
Минулої доби Дніпропетровщина також перебувала під ударами ворога. В обласному центрі внаслідок ракетної атаки загинув 33-річний чоловік.
Впродовж минулої доби російські війська здійснили понад шістдесят ударів по селах і містах Нікопольського району.
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