Ворог завдав удару по Павлограду: троє поранених

Вдень 1 жовтня російські загарбники вкотре атакували Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок ворожого удару поранень дістали троє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

Серед постраждалих - 69-річна жінка та двоє чоловіків віком 24 і 42 роки.

Троє постраждалих госпіталізовані

За інформацією начальника ОВА, жінку у важкому стані доправили до лікарні. Чоловіки перебувають у стані середньої тяжкості.

Медики надають усім постраждалим необхідну допомогу.

Що передувало?

Минулої доби Дніпропетровщина також перебувала під ударами ворога. В обласному центрі внаслідок ракетної атаки загинув 33-річний чоловік.



Впродовж минулої доби російські війська здійснили понад шістдесят ударів по селах і містах Нікопольського району.

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