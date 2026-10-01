Враг нанес удар по Павлограду: трое раненых
Днем 1 октября российские захватчики в очередной раз атаковали Павлоград в Днепропетровской области. В результате вражеского удара ранения получили три человека.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.
Среди пострадавших — 69-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 24 и 42 лет.
Трое пострадавших госпитализированы
По информации начальника ОГА, женщина в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Мужчины находятся в состоянии средней тяжести.
Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.
Что предшествовало?
За прошедшие сутки Днепропетровская область также подвергалась ударам врага. В областном центре в результате ракетного обстрела погиб 33-летний мужчина.
За прошедшие сутки российские войска нанесли более шестидесяти ударов по селам и городам Никопольского района.
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