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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Враг нанес удар по Павлограду: трое раненых

РФ атаковала Павлоград: трое раненых

Днем 1 октября российские захватчики в очередной раз атаковали Павлоград в Днепропетровской области. В результате вражеского удара ранения получили три человека. 

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

Среди пострадавших — 69-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 24 и 42 лет.

Трое пострадавших госпитализированы

По информации начальника ОГА, женщина в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Мужчины находятся в состоянии средней тяжести.

Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

Что предшествовало?

За прошедшие сутки Днепропетровская область также подвергалась ударам врага. В областном центре в результате ракетного обстрела погиб 33-летний мужчина.

За прошедшие сутки российские войска нанесли более шестидесяти ударов по селам и городам Никопольского района.  

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обстрел (35769) Павлоград (267) Днепропетровская область (5747) Павлоградский район (199)
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