Росія знову атакувала Павлоград: у середмісті спалахнула адміністративна будівля
Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про пожежу в адміністративній будівлі у центрі Павлограда, яка виникла через ворожу атаку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі начальника обласної військової адміністрації в телеграм-каналі.
У центрі Павлограда спалахнула адмінбудівля
"Ворог знову атакував Павлоград. Виникла пожежа. Зайнялася адмінбудівля у середмісті", – написав Ганжа.
За його словами, інформація щодо постраждалих унаслідок цієї атаки уточнюється.
Раніше повідомлялося, що вдень 1 жовтня російські війська атакували Павлоград Дніпропетровської області.
Троє людей дістали поранення
Внаслідок удару поранень дістали троє людей. Серед постраждалих – 69-річна жінка та двоє чоловіків віком 24 і 42 роки.
Жінку у важкому стані доправили до лікарні. Двоє чоловіків перебувають у стані середньої тяжкості.
Медики надають усім постраждалим необхідну допомогу.
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