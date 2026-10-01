Росія знову атакувала Павлоград: у середмісті спалахнула адміністративна будівля

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про пожежу в адміністративній будівлі у центрі Павлограда, яка виникла через ворожу атаку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі начальника обласної військової адміністрації в телеграм-каналі.

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У центрі Павлограда спалахнула адмінбудівля

"Ворог знову атакував Павлоград. Виникла пожежа. Зайнялася адмінбудівля у середмісті", – написав Ганжа.

За його словами, інформація щодо постраждалих унаслідок цієї атаки уточнюється.

Раніше повідомлялося, що вдень 1 жовтня російські війська атакували Павлоград Дніпропетровської області.

Троє людей дістали поранення

Внаслідок удару поранень дістали троє людей. Серед постраждалих – 69-річна жінка та двоє чоловіків віком 24 і 42 роки.

Жінку у важкому стані доправили до лікарні. Двоє чоловіків перебувають у стані середньої тяжкості.

Медики надають усім постраждалим необхідну допомогу.

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