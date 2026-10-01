Россия вновь атаковала Павлоград: в центре города загорелось административное здание
Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил о пожаре в административном здании в центре Павлограда, возникшем вследствие вражеской атаки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы областной военной администрации в Telegram-канале.
В центре Павлограда загорелось административное здание
"Враг снова атаковал Павлоград. Возник пожар. Загорелось административное здание в центре города", — написал Ганжа.
По его словам, информация о пострадавших вследствие этой атаки уточняется.
Ранее сообщалось, что днем 1 октября российские войска атаковали Павлоград Днепропетровской области.
Трое человек получили ранения
Вследствие удара ранения получили трое человек. Среди пострадавших – 69-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 24 и 42 лет.
Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Двое мужчин находятся в состоянии средней тяжести.
Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.
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