Россия вновь атаковала Павлоград: в центре города загорелось административное здание

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил о пожаре в административном здании в центре Павлограда, возникшем вследствие вражеской атаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы областной военной администрации в Telegram-канале.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В центре Павлограда загорелось административное здание

"Враг снова атаковал Павлоград. Возник пожар. Загорелось административное здание в центре города", — написал Ганжа.

По его словам, информация о пострадавших вследствие этой атаки уточняется.

Ранее сообщалось, что днем 1 октября российские войска атаковали Павлоград Днепропетровской области.

Трое человек получили ранения

Вследствие удара ранения получили трое человек. Среди пострадавших – 69-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 24 и 42 лет.

Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Двое мужчин находятся в состоянии средней тяжести.

Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждое третье учебное заведение в Киеве пострадало от российских обстрелов: повреждены 334 школы, — КГГА