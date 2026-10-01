Каждое третье учебное заведение в Киеве пострадало от российских обстрелов: повреждены 334 школы, - КГГА

С начала полномасштабной войны российские атаки повредили 334 школы в Киеве - повреждения получило каждое третье учебное заведение столицы. Часть учебных заведений россияне атаковали неоднократно - от двух до восьми раз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом hromadske рассказала директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян.

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"На сегодняшний день каждое третье учебное заведение в Киеве подвергалось поражениям в результате обстрелов. Каждое четвертое из поврежденных заведений подвергалось поражению от двух до восьми раз", - отметила Фиданян.

По её словам, у руководителей столичных школ и детских садов есть четкие алгоритмы действий во время российских атак. Однако из-за изменения интенсивности обстрелов эти правила приходится постоянно пересматривать.

"Если раньше наши алгоритмы действий могли рассчитываться на четверть года, полгода или год, то теперь их ежедневно корректируют в зависимости от частоты обстрелов", - рассказала чиновница.

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1 октября российский дрон попал в школу