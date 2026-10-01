Каждое третье учебное заведение в Киеве пострадало от российских обстрелов: повреждены 334 школы, - КГГА
С начала полномасштабной войны российские атаки повредили 334 школы в Киеве - повреждения получило каждое третье учебное заведение столицы. Часть учебных заведений россияне атаковали неоднократно - от двух до восьми раз.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом hromadske рассказала директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян.
"На сегодняшний день каждое третье учебное заведение в Киеве подвергалось поражениям в результате обстрелов. Каждое четвертое из поврежденных заведений подвергалось поражению от двух до восьми раз", - отметила Фиданян.
По её словам, у руководителей столичных школ и детских садов есть четкие алгоритмы действий во время российских атак. Однако из-за изменения интенсивности обстрелов эти правила приходится постоянно пересматривать.
"Если раньше наши алгоритмы действий могли рассчитываться на четверть года, полгода или год, то теперь их ежедневно корректируют в зависимости от частоты обстрелов", - рассказала чиновница.
1 октября российский дрон попал в школу
- Как уже сообщалось, утром 1 октября российский беспилотник попал в школу в Соломенском районе Киева. На момент атаки ученики и сотрудники учреждения находились в укрытии. По предварительным данным министра образования и науки Андрея Бутенко, в результате удара никто из детей и взрослых не пострадал. В помещении школы возник пожар. Бутенко подчеркнул, что учебные заведения регулярно подвергаются российским ударам, поэтому пребывание в укрытии во время воздушной тревоги остается обязательным условием безопасности. "Во время воздушной тревоги укрытие – безальтернативный вариант для каждого ребенка и каждого взрослого. Образовательный процесс должен быть организован с учетом ситуации с безопасностью в каждом населенном пункте", - отметил министр.
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