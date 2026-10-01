Момент удара российского дрона по школе в Киеве во время утренней атаки. ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись момента попадания российского ударного беспилотника в здание школы в Киеве во время утренней атаки на столицу 1 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент российского удара зафиксировала камера, расположенная неподалеку от места попадания.

На записи можно разглядеть беспилотник, который на небольшой высоте приближается к зданию школы. Через мгновение дрон попадает в него, после чего происходит взрыв.

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