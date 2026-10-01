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Новости Военные преступления россиян Атака беспилотников на Киев
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Момент удара российского дрона по школе в Киеве во время утренней атаки. ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись момента попадания российского ударного беспилотника в здание школы в Киеве во время утренней атаки на столицу 1 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент российского удара зафиксировала камера, расположенная неподалеку от места попадания.

На записи можно разглядеть беспилотник, который на небольшой высоте приближается к зданию школы. Через мгновение дрон попадает в него, после чего происходит взрыв.

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Смотрите: Последствия удара по школе в Соломенском районе Киева: ученики и сотрудники находились в укрытии. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (27583) школа (3191) дроны (8291) военные преступления (1637)
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Топ комментарии
+11
зебіл, де балістика по москві?
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01.10.2026 10:45 Ответить
+8
вони бьють по школах а ми припинили бити по нпз!
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01.10.2026 10:42 Ответить
+7
Якщо хтось загине з дітей,то президент прийде і покладе квіти з іграшками.
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01.10.2026 10:47 Ответить

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