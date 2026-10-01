Момент удару російського дрона по школі у Києві під час ранкової атаки. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис моменту влучання російського ударного безпілотника у будівлю школи в Києві під час ранкової атаки на столицю 1 жовтня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент російського удару зафіксувала камера неподалік від місця влучання.
На записі можна розгледіти безпілотник, який на невеликій висоті наближається до будівлі школи. За мить дрон влучає в неї, після чого стається вибух.
Топ коментарі
+16 Nub Nubov #586380
показати весь коментар01.10.2026 10:45 Відповісти Посилання
+12 Alex #623441
показати весь коментар01.10.2026 10:47 Відповісти Посилання
+9 громов віталій
показати весь коментар01.10.2026 10:42 Відповісти Посилання
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