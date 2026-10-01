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Новини Воєнні злочини російських окупантів Атака безпілотників на Київ
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Момент удару російського дрона по школі у Києві під час ранкової атаки. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис моменту влучання російського ударного безпілотника у будівлю школи в Києві під час ранкової атаки на столицю 1 жовтня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент російського удару зафіксувала камера неподалік від місця влучання.

На записі можна розгледіти безпілотник, який на невеликій висоті наближається до будівлі школи. За мить дрон влучає в неї, після чого стається вибух.

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Київ (17200) школа (2197) дрони (9013) воєнні злочини (2062)
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Топ коментарі
+16
зебіл, де балістика по москві?
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01.10.2026 10:45 Відповісти
+12
Киянин на передньому плані спокійно йде до свого бусіка. Спокійно вікриває двері, щось бере там а потім спокійно йде дивитися, що там іпонуло. Оце справжня жесть. Люди вже тупо звикли.
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01.10.2026 10:47 Відповісти
+9
вони бьють по школах а ми припинили бити по нпз!
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01.10.2026 10:42 Відповісти

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