Момент удару російського дрона по школі у Києві під час ранкової атаки. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис моменту влучання російського ударного безпілотника у будівлю школи в Києві під час ранкової атаки на столицю 1 жовтня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент російського удару зафіксувала камера неподалік від місця влучання.

На записі можна розгледіти безпілотник, який на невеликій висоті наближається до будівлі школи. За мить дрон влучає в неї, після чого стається вибух.

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