Наслідки удару по школі в Солом’янському районі Києва: учні та працівники перебували в укритті. ФОТОрепортаж

Російські загарбники вдарили безпілотником по одній зі шкіл у Солом'янському районі Києва.

Про це повідомили у столичній поліції, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Попередньо, постраждалих внаслідок удару немає.

"На момент атаки понад 100 учнів та близько 60 працівників закладу перебували в укритті.



Ударом пошкоджено фасад навчального корпусу на рівні третього поверху з послідуючим загоранням", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють правоохоронці, вибухотехніки та рятувальники.

У ДСНС повідомили про руйнування на рівні 3-го поверху чотирьохповерхової будівлі. Виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.



















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Удар по Києву 1 жовтня

Відомо, що вранці російські загарбники атакували безпілотниками Київ, влучивши у школу та складські приміщення у Солом'янському районі.

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