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Наслідки удару по школі в Солом’янському районі Києва: учні та працівники перебували в укритті. ФОТОрепортаж
Російські загарбники вдарили безпілотником по одній зі шкіл у Солом'янському районі Києва.
Про це повідомили у столичній поліції, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Попередньо, постраждалих внаслідок удару немає.
"На момент атаки понад 100 учнів та близько 60 працівників закладу перебували в укритті.
Ударом пошкоджено фасад навчального корпусу на рівні третього поверху з послідуючим загоранням", - йдеться в повідомленні.
На місці працюють правоохоронці, вибухотехніки та рятувальники.
У ДСНС повідомили про руйнування на рівні 3-го поверху чотирьохповерхової будівлі. Виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.
Удар по Києву 1 жовтня
- Відомо, що вранці російські загарбники атакували безпілотниками Київ, влучивши у школу та складські приміщення у Солом'янському районі.
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Така ось сьогодні в наших дітей школа.