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Новини Обстріли Києва
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Наслідки удару по школі в Солом’янському районі Києва: учні та працівники перебували в укритті. ФОТОрепортаж

Російські загарбники вдарили безпілотником по одній зі шкіл у Солом'янському районі Києва.

Про це повідомили у столичній поліції, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Попередньо, постраждалих внаслідок удару немає.

"На момент атаки понад 100 учнів та близько 60 працівників закладу перебували в укритті.

Ударом пошкоджено фасад навчального корпусу на рівні третього поверху з послідуючим загоранням", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють правоохоронці, вибухотехніки та рятувальники.

У ДСНС повідомили про руйнування на рівні 3-го поверху чотирьохповерхової будівлі. Виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

Удар по школі в Солом’янському районі Києва: що відомо?
Удар по школі в Солом’янському районі Києва: що відомо?
Удар по школі в Солом’янському районі Києва: що відомо?
Удар по школі в Солом’янському районі Києва: що відомо?
Удар по школі в Солом’янському районі Києва: що відомо?

Удар по школі в Солом'янському районі Києва: що відомо?
Удар по школі в Солом'янському районі Києва: що відомо?
Удар по школі в Солом'янському районі Києва: що відомо?
Удар по школі в Солом'янському районі Києва: що відомо?

Також читайте: Понад 242 години тривог було у Києві протягом вересня: це третина всього часу

Удар по Києву 1 жовтня

  • Відомо, що вранці російські загарбники атакували безпілотниками Київ, влучивши у школу та складські приміщення у Солом'янському районі.

Читайте: Ворог атакував Київ дронами: в Оболонському районі влучання в склади

Автор: 

Київ (17200) обстріл (37087) школа (2197)
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Топ коментарі
+6
Ну хіба вони не ПІДАРИ?!(((
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01.10.2026 10:22 Відповісти
+3
В сховищі. Якщо учень прийшов в школу ДО тривоги, то піти додому може лише після. Тут, або уроки в класі, або в сховищі.
Така ось сьогодні в наших дітей школа.
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01.10.2026 10:25 Відповісти
+3
У чих підорів всі їх писдюки за кордоном, бо прийшли вони сюди збагатитися та виїхати з награбленим. Втішає одне, що їх виборці дуже добре сміються зараз.
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01.10.2026 10:33 Відповісти

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